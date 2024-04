Uma câmera de videomonitoramento flagrou o exato momento do grave acidente que matou duas universitárias na madrugada deste domingo (7), em Jardim Limoeiro, na Serra, no Espírito Santo (ES). O vídeo (confira abaixo) mostra o veículo em alta velocidade batendo no muro de um condomínio. O carro fica “torcido”, roda na pista e duas pessoas são arremessadas no asfalto.

Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva morreram na hora. Dois homens de 21 e 25 anos foram socorridos. O motorista, de 24 anos, não se feriu. Ele não quis fazer teste do bafômetro e foi levado até a delegacia, onde acabou autuado por duplo homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio.

Na segunda-feira (8), Daniel Ramos Guedes passou por audiência de custódia e recebeu liberdade provisória sem fiança. Em nota, o advogado Pedro Ramos, que faz a defesa de Daniel, informou que o cliente “permanecerá à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos que forem necessários”.

As amigas Luma e Natiele estavam em um bar de Vitória e voltavam para casa, na Serra. Elas, ambas de 19 anos, estudavam na mesma faculdade. Aos policiais, o condutor do veículo disse que perdeu o controle da direção e não conseguiu voltar para a pista, indo em direção à calçada.

