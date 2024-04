O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia, nesta quinta-feira (11), às 8h, a visitação do primeiro leilão de sucatas de 2024 promovido pela instituição, que tem previsão para ocorrer no dia 16 de abril, às 9h. No total, estarão disponíveis 479 sucatas. Os lotes estão divididos em 209 automóveis e 270 motos.

A visitação poderá ser feita, também, na sexta-feira (12) e na segunda-feira (15), sempre das 8h às 16h, no pátio da empresa WR Leilões, localizado na rodovia AM-070 (Manoel Urbano), Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com o gerente do Setor de Leilão, do Detran Amazonas, Altair Gadelha, é importante ressaltar que esse certame é somente de sucatas. “Neste leilão todos os lotes são de sucatas, com o objetivo apenas para o uso das peças, podendo até mesmo alguns motores serem usados em outros veículos de maneira documentada”, explica.

Virtual

O leilão, que segue sendo feito exclusivamente de forma on-line, ocorrerá no dia 16 de abril, com início dos trabalhos marcados para as 9h, onde todos os participantes do leilão deverão ser do ramo de peças usadas e estarem previamente cadastrados no site: www.wrleiloes.com.br.

Para mais detalhes, basta acessar o site institucional do Detran-AM (detran.am.gov.br), clicar em Publicações, em seguida Leilões, e por fim, acessar o edital de regras 03/2024.

