No primeiro dia de funcionamento do Barco Itinerante Chico Mendes, uma inovadora iniciativa da Caixa Econômica Federal, foram registrados mais de 300 atendimentos no Município de Barcelos. Este projeto visa aproximar os serviços bancários das populações ribeirinhas, facilitando o acesso a serviços financeiros essenciais.

O projeto conta com a colaboração estratégica da Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que desempenha um papel crucial no apoio logístico e operacional necessário para a realização dos atendimentos.

Esses serviços foram disponibilizados hoje (segunda-feira) e estão programados para continuar nos dias 09 e 10 de Abril, sob a liderança do Gerente José Cristiano Patu Souza, com o apoio dos dedicados atendentes bancários Antônio Erasmo de Albuquerque Neves, Bruno Souza de Oliveira, Elizeu Nascimento Costa e Evaldo Andrade Assunção.