A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou aos clubes e federações que se manifestem sobre a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro devido às enchentes no Rio Grande do Sul. O pedido foi feito por meio de uma circular enviada na sexta-feira, após um ofício do Ministério do Esporte sugerir a interrupção dos campeonatos.

Os clubes que disputam as diversas divisões do Campeonato Brasileiro masculino e feminino, juntamente com as 27 federações estaduais, receberam a circular da CBF. A entidade pede uma resposta urgente, porém não estabeleceu um prazo limite para as manifestações. A informação foi divulgada inicialmente pela página “Lei em Campo”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da maioria dos clubes já ter se posicionado contra a paralisação do Brasileirão, a CBF discutiu internamente o assunto e identificou problemas de calendário que impediriam o adiamento dos torneios para o ano de 2025. Atualmente, apenas os jogos das equipes gaúchas foram adiados, incluindo as participações nas Copas Libertadores e Sul-Americana. Com as enchentes afetando os estádios e centros de treinamento dos clubes do Rio Grande do Sul, há um esforço conjunto para realocar as equipes em outras regiões do país. Segundo dados da Defesa Civil, cerca de 2 milhões de pessoas foram impactadas pelas chuvas no estado, com 136 mortes, 340 mil desalojados e 71 mil em abrigos. A situação de calamidade pública levanta a discussão sobre a continuidade dos torneios diante da tragédia.

Leia também

Santos perde para Amazonas e dá tchau pra invencibilidade na Série B



Flamengo derrota Corinthians por 2 a 0, alivia pressão e assume liderança do Brasileirão



*Reportagem produzida com auxílio de IA