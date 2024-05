O Santos foi derrotado neste sábado (11) por 1 a 0 pelo Amazonas e perdeu sua invencibilidade na Série B. O golaço do jogador Ênio definiu o primeiro triunfo do time da região Norte na competição. O jogo começou com o Santos partindo para cima do Amazonas logo a um minuto. Otero fez bela jogada e lançou Giuliano. O meia dominou na área e tentou driblar Marcão, que conseguiu dar um tapa na bola para salvar o Amazonas. O resultado deixa o time da Vila Belmiro em terceiro lugar na competição, enquanto o Amazonas subiu para 14º. O jogo começou com o Santos partindo para cima do Amazonas logo a um minuto. Otero fez bela jogada e lançou Giuliano. O meia dominou na área e tentou driblar Marcão, que conseguiu dar um tapa na bola para salvar o Amazonas. Mas o Amazonas foi superior e ocupando o campo do visitante, que afrouxou a marcação.

Tendo o atacante Jô como referência na área, o Amazonas tentou incomodar a defesa santista. Aos 9, minutos, em jogada rápida, o experiente centroavante recebeu cruzamento na área e desviou de cabeça. João Paulo se esticou e fez a defesa. A partir daí, o Amazonas se soltou, ocupando o campo do visitante, que afrouxou a marcação. Aos 16, Xavier arriscou a bomba na cobrança de falta e João Paulo espalmou para escanteio. Logo na sequência, o atacante Ênio avançou com velocidade até a entrada da área e soltou uma pancada na bola. O chute saiu forte e ainda tocou na parte interna do travessão antes de entrar: 1 a 0 para os donos da casa.

O Santos tentou tomar a iniciativa no início da segunda etapa, com os jogadores enfiados no campo do Amazonas. Mas o time do Norte dava sinais claros de que pretendia administrar o resultado e se manteve na defesa. E foi isso que eles fizeram, seguraram o resultado e ficaram com a vitória. O próximo jogo do Santos será contra a Ponte Preta, em Campinas, nesta quarta-feira às 21h30. Já o Amazonas viaja para encarar o Ceará, em Fortaleza, também nesta quarta-feira, às 21h30.

*Com informações do Estadão Conteúdo