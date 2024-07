O cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Jeremias Costa Silva, 35, réu por matar a transexual Manuella Otto, 25 anos, enfrenta o júri popular nesta quarta-feira (3), em Manaus. O julgamento está sendo realizado na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, no Fórum Henoch Reis, zona centro-sul de Manaus.

Jeremias é réu por homicídio qualificado da transexual, Manuella Otto, com um tiro na região do toráx, no dia 13 de fevereiro de 2021, dentro de um motel. O responsável pelo caso é o titular da vara, juiz James Oliveira dos Santos.

Em junho, o julgamento foi adiado após o promotor de Justiça, responsável por fazer a acusação, se declarar suspeito ao Ministério Público do Amazonas (MPE-AM). Ele não teve o nome divulgado.

Segundo o advogado, a principal tese a ser levantada será a de legítima defesa, com base na versão apresentada pelo réu, que afirma que a vítima o agrediu e tentou pegar a arma dele, momento em que o disparo foi efetuado.

Sobre o caso

O cabo da Polícia Militar, Jeremias Costa Silva, se apresentou, juntamente com sua advogada no dia 14 de fevereiro de 2021, na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele é suspeito de ter assassinado a tiros a mulher trans Manuella Otto, na madrugada do dia 13 de fevereiro de 2021, em um motel do bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ele preferiu usar o direito de ficar calado e falar somente em juízo. Como não estava em flagrante delito e não havia mandado de prisão em nome dele, o PM não ficou detido na delegacia.

O delegado Charles Araújo, da DEHS, informou que na investigação conseguiu constatar que o carro que aparece nas imagens do circuito interno do motel, pertence ao policial militar.

“Ele veio aqui na delegacia, não respondeu aos questionamentos da autoridade policial, é um direito que lhe cabe. E agora compete a gente a continuar a investigação. Tem várias imagens do crime, alguma já foram até divulgadas na imprensa que mostram um homem saindo do local, com uma camisa cobrindo a cabeça, justamente para dificultar a identificação. Em seguida aparece arrombando a porta do estabelecimento utilizando o carro. Compete a nós levantar as provas necessárias para identificar quem é o homem. O principal suspeito é um polícia militar, mas ainda não podemos fechar a investigação. Trabalhando com outras hipóteses”, disse o delegado.

O crime ocorreu na madrugada do dia 13 de fevereiro de 2021. Imagens das câmeras de segurança do motel mostram o momento que um carro, modelo Chevrolet Prisma entra no estabelecimento. Momentos depois se escuta tiros e o homem vai até a portaria e tenta sair do motel. Como a saída não foi autorizada, o carro foi em direção a saída e derrubou o portão.

O post Caso Manuella Otto: PM Jeremias Costa enfrenta júri popular em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.