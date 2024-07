Com a inauguração do parque Gigantes da Floresta, nesta quinta-feira, 4/7, às 17h30, entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas Leste e Norte, a Prefeitura de Manaus reforça a atenção às normas básicas, de funcionamento e de convívio social.

O parque funcionará de quarta a sexta-feira, das 16h às 21h, e nos sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h. Às segundas e terças-feiras, o Gigantes da Floresta estará fechado para manutenção de brinquedos, das estruturas gigantes e da praça molhada de 3,6 mil metros quadrados. A lâmina do espelho d’água terá 25 centímetros.

O complexo terá gestão das secretarias municipais de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e de Limpeza Urbana (Semulsp), para garantir segurança patrimonial e dos frequentadores, além de combater o comércio ilegal de ambulantes e manter a área limpa e cuidada. O projeto arquitetônico é de autoria do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

“É fundamental que se respeite o espaço, o bem público e os equipamentos instalados, assim como o uso de cada lugar, tendo atenção com as placas informativas da utilização dos gigantes e animais, dos playgrounds, balanços e de toda a estrutura como um todo”, explicou o diretor de Planejamento do Implurb, o arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro.

Os seis cenários que serão inaugurados têm placas indicativas de bom uso, com avisos que informam a necessidade de ter um responsável acompanhando as crianças menores de oito anos; e que pets não serão permitidos no local, para evitar contaminação por fezes e xixi dos animais nas áreas dos brinquedos, servindo de proteção à saúde dos pequenos.

Além dos mais de 80 animais de gigantes e grandiosos tamanhos, o parque ainda conta com detalhes da fauna em versões menores, dando mais riqueza e realismo ao local, como macacos e onças confeccionados em fibra de vidro. Estes têm efeito apenas decorativo, ficando em alturas maiores, no topo de alguns bichos da Amazônia.

“Bem-vindo ao parque Gigantes da Floresta. Prepare-se para uma aventura inesquecível no coração da natureza, onde você terá a oportunidade de conhecer de perto algumas das criaturas mais fascinantes do reino animal. Aqui, você encontrará uma mistura incrível de diversão, aprendizado e respeito com nossos amigos de pelos, penas e escamas”, esta mensagem será divulgada pelo sistema de som do Gigantes ao público, assim como dicas e orientações, como de uso da água de forma consciente, e informações sobre a fauna e flora amazônicas.

Gestão

O Gigantes da Floresta terá uma área administrativa e de monitoramento da segurança num contêiner, que ficará a cargo da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). Câmeras e outros equipamentos modernos vão assegurar uma segurança de alto nível no parque, incluindo guardas municipais em ronda 24 horas, com motos, quadriciclos e viaturas.

Equipes de monitores vão auxiliar, orientar e cuidar do bom uso e entretenimento das crianças e jovens nos cenários durante o funcionamento do parque. O espaço possui um conjunto de banheiros masculino, feminino, Pessoas com Deficiência (PcDs) e para a família.

Não é permitido

Entre as regras básicas do parque, como ocorre em outros espaços públicos municipais, o comércio ambulante não será autorizado pela prefeitura. Não será permitido o uso de aparelhos sonoros ou instrumentos por frequentadores.

Regras de bom uso e convívio

– É responsabilidade individual de cada visitante o descarte correto do lixo, há lixeiras espalhadas em todo o espaço;

– Crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis;

– É proibida a retirada de peças dos brinquedos e animais;

– É proibido executar qualquer tipo de depredação aos ambientes do parque e às suas estruturas de apoio. Por depredação entende-se: destruição de estruturas, pichação, rabiscos, cortes com faca, marcações de todos os tipos;

– Não é permitido o uso de aparelhos sonoros ou instrumentos.

Playground

– O playground destina-se à recreação infantil;

– Doze anos é a idade máxima permitida, verifique a informação no próprio equipamento, brinquedo ou cenário;

– Crianças devem estar sempre acompanhadas por seus pais ou responsáveis.