Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar entrar na escola com duas facas com o objetivo de atacar e matar alunos do 8º ano, de uma escola municipal do Careiro.

Segundo informações da polícia, o jovem foi flagrado com as armas brancas durante a revista de rotina na entrada da escola.

Ao ser questionado, ele confessou o plano de atacar os colegas, motivado por sofrer bullying por parte do grupo.

“Na delegacia, ele afirmou que pretendia matar o maior número possível. Esse adolescente alegou que sofria bullying e que esse seria o motivo do massacre. Ele também falou que seguia as normas de um “ADM”. As investigações sobre o caso vão continuar.