O Corinthians apresentou nesta quarta-feira (3) Fred Luz como novo CEO e Pedro Silveira como diretor financeiro do clube. A entrevista coletiva ocorreu no CT Joaquim Grava e marca um momento difícil para a gestão do presidente Augusto Melo, que enfrenta pressão devido aos maus resultados do time, atualmente na penúltima colocação do Brasileirão, e ao polêmico caso envolvendo a ex-patrocinadora VaideBet. “Hoje a gente começa a botar em prática tudo que desejamos”, afirmou Melo, antes do início da coletiva. Ele ressaltou que os novos profissionais terão total autonomia para conduzir seus trabalhos. Esta é a primeira vez que o Corinthians institui o cargo de CEO. Luz já exerceu a mesma função no Flamengo, entre 2014 e 2018.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o período de Fred Luz no Fla, o clube conseguiu reduzir sua dívida em aproximadamente R$ 800 milhões, além de conquistar títulos e realizar grandes contratações. Após sua saída, ingressou na política e trabalhou na Alvarez & Marsal, uma empresa focada em recuperação financeira. Ele afirmou que, apesar de ser sócio da empresa, dedicará-se exclusivamente ao Timão. Anteriormente, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, foi consultado para o cargo de CEO, mas recusou a oferta. Ele afirmou que acredita no potencial do Corinthians para liderar o futebol brasileiro. “O cenário encontrado aqui é melhor do que encontrei no Flamengo. As possibilidades são reais, mas no começo é sofrimento”, destacou. A contratação de um CEO foi recomendada pela Ernst & Young, contratada pelo Corinthians no início do mandato de Augusto Melo para auxiliar na gestão do clube. De acordo com a empresa de consultoria, o clube possui um passivo de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, excluindo a dívida com a Caixa Econômica Federal pela arena em Itaquera, que eleva o montante para R$ 2,1 bilhões.

Fred Luz afirmou que o primeiro passo será mapear as oportunidades do clube, incluindo contratos de patrocínio, destacando a necessidade de equilíbrio financeiro para não prejudicar o futebol. Pedro Silveira, novo diretor financeiro, assume o cargo deixado por Rozallah Santoro, que saiu após a rescisão do contrato com a VaideBet e alegou ingerência em seu setor. Outros diretores também pediram desligamento. Com vasta experiência no mercado financeiro, Pedro Silveira chega com a missão de fiscalizar as contas do clube, que está prestes a fechar com um novo patrocinador master por cerca de R$ 100 milhões anuais. Ele destacou a necessidade de respeitar o orçamento do clube e mencionou a formação de um comitê externo independente para avaliar a situação financeira do Corinthians e oferecer sugestões. “Vamos nos inteirar dos assuntos nas próximas semanas e, com serenidade, traçar o caminho que desejamos trilhar. O Corinthians tem potencial para ser o melhor time do Brasil”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Leia também

Corinthians demite o técnico António Oliveira após derrota para o Palmeiras



Palmeiras vence Corinthians, amplia invencibilidade no dérbi e aumenta crise do rival



Publicada por Felipe Cerqueira