Um casal foi preso nesta sexta-feira (11) após tentar comprar um bebê recém-nascido no hospital de Manacapuru, município do interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, a negociação envolvia o pagamento de R$ 500 pela criança.

Os suspeitos foram identificados como Wesley Fabiano Lourenço e Luiz Armando dos Santos. A polícia também apontou José Urbelan Pinheiro de Magalhães, conhecido como “Sabão” — proprietário de uma lanchonete na cidade — como o intermediário da compra.

Durante as investigações, o Conselho Tutelar foi acionado. A equipe localizou a mãe e o bebê, que ainda estavam internados na unidade hospitalar. A mãe da criança deve ser ouvida nos próximos dias.

O casal e o agenciador foram presos e encaminhados à delegacia de Manacapuru, onde permanecem à disposição da Justiça. O caso segue sob apuração das autoridades competentes.

