A iniciativa de apoio na confecção dos projetos habitacionais, busca ampliar moradias dignas no interior, por meio dos programas Minha Casa, Minha Vida e Amazonas Meu Lar.

Visando oferecer moradia digna e atendendo ao edital publicado pelo Governo Federal para projetos habitacionais em municípios com mais de 50 mil habitantes, o Governo do Amazonas através da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), está recebendo os representantes das Prefeituras municipais, que tenham interesse na construção de novas unidade habitacionais por meio dos programas Minha Casa Minha Vida em parceria com Amazonas Meu Lar.

A iniciativa tem por objetivo oferecer apoio técnico e institucional aos municípios interessados em desenvolver projetos habitacionais. Entre os critérios para essa etapa, é necessário que os municípios tenham mais de 50 mil habitantes e possuam terrenos disponíveis para a construção de novas casas.

Segundo o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, essa aproximação com os municípios é essencial para fortalecer a política habitacional no estado.

As prefeituras interessadas e que atenderem aos pré-requisitos, devem entrar em contato com a Suhab, por meio do e-mail institucional ([email protected]) ou pelo telefone (92) 99360-7867, para iniciar as tratativas de mapeamento, elaboração do projeto habitacional e continuidade no processo de inscrição.

Programas Habitacionais

O Minha Casa, Minha Vida é o principal programa habitacional do país e oferece condições facilitadas para a construção de moradias voltadas para a população de baixa renda. E o Amazonas Meu Lar, lançado pelo governador Wilson Lima, atua em diversas frentes: construção de residenciais, regularização fundiária e entrega de títulos definitivos às famílias amazonenses, além de outras soluções de moradia.

Parcerias

No primeiro semestre de 2025, o Governo Federal e Governo do Amazonas realizaram assinaturas significativas para os projetos habitacionais no estado, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida e Amazonas Meu Lar, sendo um deles, a reestruturação do antigo prédio da receita Federal, na modalidade Retrofit, transformando o prédio institucional em habitacional, possibilitando a criação de 75 apartamentos no Centro de Manaus.

Em maio deste ano, também foi assinado o contrato para construção dos empreendimentos Nova Tefé 1, 2 e 3, que totalizaram 400 unidades habitacionais destinadas a famílias enquadradas na Faixa 1, ou seja, com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00. Essas moradias representam um avanço importante na redução do déficit habitacional do município e na promoção de melhores condições de vida para as famílias.

Além disso, outros contratos assinados para construção estão em andamento, 1.196 unidades, na capital em bairros como São Jorge, Tarumã, Compensa, Alvorada, Novo Aleixo e Petrópolis, e no interior, nos municípios de Tefé, Iranduba e São Gabriel da Cachoeira.

