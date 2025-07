Visuliazação: 0

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), cumpriu, na sexta-feira (11/07), mandado de prisão preventiva contra um homem de 46 anos, investigado por estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente de 12 anos, neta de sua companheira. A prisão foi realizada no município.

De acordo com o delegado Felipe Carvalho, a equipe da unidade tomou conhecimento do caso na terça-feira (08/07), após a adolescente escrever uma carta para a mãe relatando o que vinha acontecendo. A mãe procurou apoio do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que encaminharam a denúncia à Polícia Civil.

“A vítima foi ouvida em escuta especializada e relatou que os abusos começaram quando ela tinha três anos, geralmente em momentos em que ficava sozinha com ele. Com base nas informações, iniciamos as diligências e solicitamos à Justiça a prisão do suspeito, que foi deferida e cumprida na data de ontem”, informou o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.