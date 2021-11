5/5 - (3 votes)

MANAUS (AM)- A mistura de ritmos da banda amazonense Casa de Caba continua, agora com novas composições e o toque adicional de arranjos orquestrais, em seu novo disco, “Pico de Jaca”, com lançamento marcado em todas as plataformas digitais de streaming para a sexta-feira (12).

O grupo também celebra a chegada do álbum com um show especial realizado no Ao Mirante Music Bar, no dia seguinte, a partir das 20h.

“Pico de Jaca” reúne oito faixas, seis delas inéditas, e foi gravado entre abril e junho de 2021, nos estúdios Gregos & Troianos e Supersônico, em Manaus, e no estúdio Parixara, em Boa Vista (RR).

O título é inspirado na maior serpente peçonhenta da América Latina, popularmente conhecida como surucucu.

A banda é formada por Magaiver Santos (voz e violão), Jeórgio Claudino (voz e guitarra), Samir Torres (voz e baixo), Erika Tahiane (percussão), Paulo Pereira (percussão) e João Carlos (bateria).

" O processo de gravação do disco foi muito trabalhoso, mas também prazeroso. Fizemos um ano de pré-produção e ficamos mais um tempo para gravar a produção de fato. Foram quase dois anos de trabalho, já que a pandemia impactou e ficamos sem produzir nos primeiros meses, mas, finalmente, veio no tempo certo " Magaiver Santos, vocalista e compositor da banda

Entre diversas referências que passeiam pelo universo do rock clássico e moderno, vertentes da música brasileira e literatura, “Pico de Jaca” representa uma nova fase da banda em suas composições.

A pluralidade de sons que inspira a banda também se refletiu no disco com a participação de músicos convidados da Orquestra Amazonas Filarmônica, como Adriana Velikova (violoncelista), Vesela Bibashka (violista), Hristo Ganev (corne inglês), Washington Santos (fagotista), Gloria Subieta (clarinete) e Maria Grigorova (doutora em violino e professora titular da UFAM), além de João Paulo Ribeiro (percussionista), do grupo Gaponga.

“Pico de Jaca” tem direção musical de Jeórgio Claudino e contou com o apoio do edital emergencial Prêmio Feliciano Lana - Lei Aldir Blanc, via Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura.

Show de lançamento

Depois de uma live de pré-lançamento do disco realizada em agosto, a Casa de Caba celebra o lançamento oficial de “Pico de Jaca” com um retorno aos palcos e um reencontro com o público. O show acontece no sábado (13), a partir das 20h, no Ao Mirante Music Bar, no bairro Santo Antônio. Entre as atrações da noite também estão apresentações da DJ Luana Aleixo e do trio Agenor, Agostinho & Léo.

Os ingressos antecipados limitados para a apresentação já estão à venda no valor de R$ 20, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (92) 99483-8187 (Jefferson Pinho).

Para quem quiser comprar a entrada no dia do evento, o valor será de R$ 25. Para a entrada no local, será obrigatório o uso de máscara e a apresentação de identidade e comprovante de vacinação contra a Covid-19.

