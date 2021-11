5/5 - (2 votes)

MANAUS (AM) - Um dos mais perigosos pistoleiros do Comando Vermelho no Amazonas, suspeito de cometer pelo menos oito homicídios no estado, foi preso nesta terça-feira (2) pela Polícia Civil. Deyves de Jesus Ramos, de 19 anos, foi capturado em Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus.

Segundo as investigações, o jovem costumava filmar as execuções que ele próprio cometia. No mês passado, uma das vítimas do pistoleiro, Andreza Santos da Silva, 20, conhecida como 'Pérola Eduarda Nora', teve a execução gravada por Devys. A jovem foi morta com múltiplas fraturas no pescoço e na face em decorrência de vários disparos de arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Em abril deste ano, durante outra sequência de homicídios atribuídos a Deyves, o jovem assassinou a tiros quatro homens, em Itacoatiara. Para a Polícia Civil, o quarteto integrava um bando criminoso ligado ao tráfico de drogas e teria sido morto após o desaparecimento de cerca de uma tonelada de entorpecentes que pertencia ao Comando Vermelho.

Deyves também é investigado pelo assassinato de familiares de rivais do tráfico. Ele é apontado como autor do assassinato de Elizângela Freitas dos Santos, 33, mulher do traficante Franciney Amorim dos Santos, 47, o “Ney Pitbull”, e de Marcelo Frederico Laborda, pai do traficante Marcelo Frederico Laborda Júnior, conhecido como "Marcelinho do Centro’’.

Ainda de acordo com as apurações que investigam o caso, Deyves recebia ordens de lideranças do Comando Vermelho que se refugiam no Rio de Janeiro, dentre eles, o narcotraficante amazonense Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, o “Mano Kaio”.

Em junho, ele foi o principal alvo da megaoperação "Coalização pelo Bem", deflagrada por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Amazonas e Pará, mas conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas autoridades.

Fonte