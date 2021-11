5/5 - (3 votes)

MANAUS (AM)- A equipe masculina de wrestling do Amazonas foi a grande campeã no quadro geral dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), que acontecem até o dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro.

Ao todo, os estudantes amazonenses conquistaram cinco medalhas, sendo duas de ouro e três de bronze, em três dias de disputa. Dos medalhistas, dois são da rede estadual, Victor de Lima Braga e Samuel Torres, e um da municipal de ensino, Jhonata Sabá.

Destaque nos JEB’s, Victor de Lima Braga, de 14 anos, da Escola Estadual Osmar Pedrosa, embarcará para Manaus com dois ouros na categoria Médio, nas lutas greco-romana e estilo livre.

"A partir de agora, é olhar para frente. Treinar muito mais forte ainda, focando somente no wrestling, que já vi que abre muitas oportunidades " Victor de Lima, atleta

Aluno da Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira (CMPM 6), Samuel Torres conquistou o bronze na categoria Pesado, na luta estilo livre.

"Estou muito feliz com essa vitória individual e coletiva. Superou todas as minhas expectativas, pois foi minha primeira competição na modalidade. Sem dúvidas, vou continuar me dedicando aos treinos", adiantou Samuel.

Jhonata Sabá, da Escola Municipal Professora Graziela Corrêa de Oliveira, de Benjamin Constant, venceu duas disputas de terceiro lugar, nas lutas greco-romana e estilo livre.

Para o treinador Marlon Júnior, a premiação geral coroa o trabalho e o esforço dos atletas. "Essa equipe é nova, mas consigo ver muito talento e potencial. É como digo para os meus alunos:

"Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande, sempre'", finalizou Marlon.

Com apoio do Governo do Amazonas, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 alunos do Estado participam da competição. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Realizado pela CBDE, os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles não aconteciam há 17 anos.

