Os beneficiários devem consultar o site, que também informa quando e onde o cartão será entregue | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM)- O governador Wilson Lima realizou a entrega dos primeiros cartões para 859 famílias da capital nesta terça-feira (9), em evento no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. No valor mensal de R$ 150, o auxílio vai beneficiar 300 mil famílias em todo o estado, sendo 158 mil somente na capital.

A entrega acontece na véspera da abertura dos postos para a distribuição dos cartões do Auxílio Estadual permanente em Manaus, que começa na quarta-feira (10).

O Governo do Amazonas montou nove postos em todas as zonas de Manaus para iniciar a entrega dos cartões na quarta-feira. Para conferir se tem direito ao benefício é necessário acessar o site auxilio.am.gov.br . O site também informa quando e onde o cartão será entregue.

A entrega do cartão será feita somente para o titular do benefício, mediante apresentação de documento de identificação com foto, coleta de assinatura na cautela e registro no aplicativo SASI.

Neste primeiro dia, os 859 beneficiários contemplados têm os nomes iniciados com a letra “A”, são moradores de bairros e comunidades do entorno do Centro de Convivência e foram previamente convocados via telefone para comparecerem ao local.

O auxílio, que agora passa a ser permanente, é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e vai garantir segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Além de garantir a dignidade de quem mais precisa, o programa vai impulsionar o aquecimento econômico. Em 12 meses, o Estado injetará na economia dos 62 municípios R$ 540 milhões.

O projeto de lei do Governo do Amazonas que institui o Auxílio Estadual permanente foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), no dia 27 de outubro.

Outros 141.749 beneficiários do programa residem nos 61 municípios do interior do Amazonas. O cronograma de entrega no interior será divulgado nos próximos dias pelo Governo do Estado, mas já é possível acessar o site e conferir se está entre os contemplados.

