Cantora foi parar no hospital após levar um tombo em casa e perder a consciência

São Paulo – A cantora Giulia Be, de 22 anos, já está em casa após o acidente doméstico que sofreu neste fim de semana. A cantora revelou que sofreu um trauma craniano e descobriu por meio de exames que é portadora de uma síndrome neurológica rara.

Cantora Giulia Be. (Foto: Reprodução)

Giulia tem Síndrome Vasovagal. Essa síndrome causa uma perda transitória da consciência – desmaio, provocado pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos por ação do nervo vago, localizado na região da nuca.

É causado pela demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro. Apesar de benigna, a doença pode causar internações por conta de tombos e desmaios.

O paciente tem de aprender a diagnosticar os sinais do corpo para evitar a perda total de consciência. A doença é benigna, acomete mulheres, e não chega a atingir 3% da população.

Giulia sofreu uma queda na última sexta-feira e foi internada às pressas hospital Sírio-Libanês em São Paulo.

De acordo com a assessoria de comunicação da jovem, Giulia perdeu a consciência, desmaiou e, ao cair, bateu a cabeça. A queda foi causada pela síndrome.

“Foi um susto, eu não mentir”, contou ela.

A cantora vai voltar para o hospital nesta semana para fazer novos exames.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

