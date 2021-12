Avalie o post

Teve início nessa segunda-feira (06) e segue até o dia 8 de dezembro a 10ª edição da Feira de Economia Solidária e Agricultura familiar, promovida pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus. A feira acontece na Praça da Matriz e tem como objetivo dar visibilidade aos grupos de empreendimentos solidários e da agricultura familiar, apoiados pelas Cáritas e seus parceiros. O tema desta edição é “Com Maria somos sal da terra e luz do mundo.



O Vice-presidente da Cáritas, Pe. Alcimar Araújo explica que os grupos que participam do evento são acompanhados pela instituição.



Nesta décima edição, são 46 stands com artesanatos, confecções, comidas típicas, remédios naturais, produtos da agricultura familiar, bazar, entre outros itens disponíveis para a população.



A feira também visa refletir uma nova forma de pensar a economia, baseada nos princípios da solidariedade, buscando assim, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Na programação consta ainda shows musicais com artistas da região e muita diversão para toda a família.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

