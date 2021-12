Avalie o post

Dezembro Vermelho é dedicado a Luta contra a AIDS e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil dispõe da Pastoral AIDS que junto a outros organismos civis acompanham e orientam pessoas infectadas pelo vírus HIV.

Nessa segunda-feira deu-se início a Feira de Economia Solidária e Agricultura Famíliar realizada pela Cáritas Arquidiocesana, e a pastoral estará realizando testes rápidos dás 8h ás 16h até o dia 8 de Dezembro.

A atividade acontece anualmente e faz parte dos Festejos da Padroeira do Amazonas e de Manaus e conta com a participação de outras entidades que usam do espaço para apresentar suas ações e produtos para venda.

De acordo com o coordenador arquidiocesano, Claudionor Mendonça as pessoas que realizam o teste rápido são orientadas e se o resultado for positivo já saem encaminhadas para início do tratamento.

No Regional Norte 1 – Amazonas e Roarai a pastoral é coordenada pela Ir. Irene Tondin. De acordo com a coordenadora do regional, esse tipo de atividade tem acontecido nos municípios do Estado.

Segundo ela, cuidar da vida é o bem maior e muitas pessoas portadoras do vírus passam por discriminação e não tem seus direitos preservados. O apoio da família também é fundamental.

A atividade acontece até esta quarta-feira na Praça da Matriz. Para quem desejar realizar o teste rápido, deve apresentar um documento de identificação com foto.

Ouça a matéria na íntegra:



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar



Fonte