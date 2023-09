As obras de infraestrutura em andamento em Manaus já dão cara nova às ruas da cidade, proporcionando fluidez no trânsito e qualidade de vida à população.

Ao longo dos 1.000 dias da gestão do prefeito David Almeida, a Prefeitura de Manaus avança na execução de grandes projetos de mobilidade urbana, alguns em parceria com o governo do Estado, que contemplam a construção de dois complexos viários, o alargamento de um dos principais corredores viários, além da criação de uma ciclovia, que vão impactar positivamente no trânsito em diversas áreas da capital.

Além dos projetos de mobilidade urbana, a prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), também atua intensamente na construção e recuperação de sistemas de drenagem, profundas e superficiais; calçamentos; contenções de grandes erosões em áreas de risco; recapeamento de 2 mil vias, pelo programa “Asfalta Manaus”; entre outras melhorias de infraestrutura.

Com um investimento na ordem de R$ 81 milhões, o complexo viário “Rei Pelé”, localizado na rotatória da feira do Produtor, na avenida Autaz Mirim, zona Leste, segue com as obras em ritmo acelerado.

Conhecido por décadas pelo congestionamento do tráfego, a estrutura nessa área terá 25 mil metros de construção, fruto da parceria entre a prefeitura e o governo do Estado, e receberá o nome em homenagem ao craque brasileiro Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro de 2022.

Na zona Centro-Sul, na rua Barão do Rio Branco com a avenida Governador José Lindoso, no bairro de Flores, o complexo Prefeito José Fernandes começa a ganhar forma. A obra está orçada em R$ 49 milhões.

Alargamento

Identificado como o maior gargalo da cidade de Manaus, a avenida Ephigênio Salles está em execução com as obras de alargamento da via. São 1.100 metros novos, no trecho que segue do viaduto Ayrton Senna à entrada da avenida Via Láctea, na Morada do Sol.

Com a conclusão dos trabalhos, a trafegabilidade da via vai melhorar consideravelmente. De acordo com estudos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), será possível aumentar o fluxo no local em aproximadamente 1,5 mil veículos por hora.

A obra contempla ainda a construção de uma passarela, em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), toda em estrutura metálica.

Após a conclusão da obra, será possível eliminar o semáforo e a faixa de pedestre existente no trecho, responsáveis pela retenção no trânsito, em virtude da necessidade de travessia dos pedestres.

O custo das obras, que também envolvem desapropriações no trecho, é de R$ 9 milhões. Os recursos são originários de termos de convênios firmados com o governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), e as obras encontram-se devidamente licitadas e contratadas.

Conforme o secretário de Obras, Renato Junior, os serviços de infraestrutura estão sendo intensificados em toda cidade. “Vamos trabalhar de dia e de noite, para que possamos entregar a Manaus obras que resolvam esses problemas viários. Uma solução tão esperada pela população das zonas Norte e Leste”, complementou.

Ciclovia

O mecânico Hilbert Riker, de 45 anos, é ciclista há mais de 10 anos, e não escondeu a alegria de saber que a prefeitura está expandindo a faixa de ciclovia na cidade, que deve melhorar a vida de quem usa a bicicleta, seja como meio de transporte ou como prática esportiva.

“O ciclismo é minha vida, é liberdade, é respeito, é saúde. E, para mim, é superimportante, até mesmo para construir meu caráter. Eu fico muito feliz com a iniciativa e é isso que a gente busca: mais segurança e mais respeito no trânsito”, destacou o ciclista.

Com o projeto da prefeitura em andamento, Manaus ganhará mais 4 quilômetros de ciclovia com duplo sentido, em um total de 8 quilômetros de percurso, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital, com investimento na ordem de R$ 4 milhões.

A ciclovia terá ainda vias com sinalização e iluminação em LED, e será implantada na avenida Coronel Teixeira, passando por dentro do passeio próximo aos quartéis até chegar à praia da Ponta Negra.

Para David Almeida, a ciclovia vem para dar mais qualidade de vida à população e segurança aos ciclistas, além de diversificar a prática esportiva. Almeida destaca que quando se investe em esporte, consequentemente se economiza em saúde.

“Vamos proporcionar mais segurança aos ciclistas, aos corredores, aos pedestres e também dar melhor condição para o trânsito aqui na Ponta Negra”, disse o prefeito, ao destacar que a previsão é construir mais ciclovias em outras áreas da cidade.

