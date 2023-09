Membros da Seleção Brasileira Olímpica e Paralímpica, os amazonenses Pedro Nunes, Lucas Galvão, Maria de Fátima e a treinadora Margareth Bahia estão com data marcada para representar o estado do Amazonas nos Jogos Pan Americanos de Santiago 2023. Os atletas fazem parte do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 e Margareth é professora do Projeto Campeões da Vila.

O halterofilismo terá dois representantes no Jogos Parapan-Americano de Santiago, Maria de Fátima que atualmente está com a sexta melhor marca do mundo e Lucas Galvão, que iniciou sua trajetória no esporte com 13 anos de idade, e foi medalha de bronze no Parapan-Americano de Lima, disputado em 2019.

“Agradeço ao apoio do Governo do Amazonas, se não fosse por ele não estaríamos disputando esses torneios e trazendo essas conquistas. Ano que vem tem Paris 2024 e esse incentivo é muito importante para mostrar que o esporte pode mudar nossa vida e podemos ir em busca dos nossos objetivos”, exaltou Lucas.

Outro convocado foi Pedro Nunes, primeiro lugar no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, no lançamento de dardo. O amazonense treina na Vila Olímpica de Manaus e vem em uma temporada onde quebrou o recorde brasileiro da prova, com a marca de 83,89 metros, no Grande Prêmio de Atletismo de São Paulo, além de ser o primeiro colocado nos rankings nacional e sul-americano.

“Serão meus primeiros Jogos Pan-Americanos e eu vejo isso como um importante passo para chegar nas Olimpíadas de Paris 2024. Estou buscando a primeira colocação, essa marca vai confirmar o excelente ano que estamos fazendo, com vários recordes e ótimos resultados”, comentou Pedro.

Os três desportistas recebem apoio do Governo do Estado por meio do Bolsa Esporte Estadual, no valor de R$ 3 mil mensais.

Treinadora Amazonense no Pan

Pedro terá por perto um rosto bem conhecido, Margareth Bahia, que atualmente treina o atleta e também foi convocada para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo no Pan-Americano. Sua carreira se iniciou em 1991 e durante esses mais de 30 anos formou vários jovens no esporte, além de integrar a Seleção Brasileira no Sul-Americano de São Paulo 2023 e ser professora no Projeto Campeões da Vila.

“Eu sempre penso que as convocações não são só relacionadas a minha pessoa, mas ao trabalho de todos os treinadores de atletismo do Amazonas. Não é fácil, mas é com muita alegria que eu vou representando todos eles, nossa batalha e luta de trabalhar em uma modalidade tão complexa e bonita”, disse Margareth.