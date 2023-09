O atacante brasileiro Antony voltará às atividades no Manchester United, após ter prestado depoimento na quinta-feira, 28, na polícia sobre os supostos abusos do qual é acusado por três mulheres. O jogador perdeu os últimos três jogos do United depois que as acusações vieram à tona e permaneceu no Brasil até esta semana, quando retornou à Inglaterra para depor. Após o depoimento, Antony, que não possui qualquer restrição, poderá voltar aos treinos e jogos pelos Red Devils. “O Manchester United decidiu que Antony voltará a treinar em Carrington e estará disponível para jogar, enquanto as investigações policiais prosseguem”, confirmou o clube.

Antony, que não teve o contrato suspenso, negou todas as acusações e teria provado sua inocência à polícia. Sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, o acusou de abuso, enquanto outras duas mulheres, Rayssa de Freitas e Ingrid Lana, o acusam de agressão. Gabriela Cavallin detalhou que Antony bateu nela com a cabeça, provocando um corte que exigiu intervenção médica e deu um soco no peito, enquanto Lana afirmou que ele a empurrou contra uma parede em outubro de 2022. Antony não estará presente no treino desta sexta e também não estará à disposição para enfrentar o Crystal Palace, amanhã, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

