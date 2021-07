5 / 5 ( 5 votos )

Neste domingo dia 11/07/2021, aconteceu no Campo do Santo Antônio, a segunda rodada do primeiro turno do campeonato municipal peladão Comunitário do Município de Barcelos.

Nesta rodada de domingo, teve 6 jogos com a participação de 12 times e aproximadamente 205 atletas, confira os times participantes: Mariuá, Piloto, A.F.B, A.E.C, Bairro da Paz, São Sebastião, Garotões, A.C.A, Sport Crystal, Big Bam, Santo Antônio e FVS.

CONFIRA O PLACAR DOS JOGOS:

Mariuá 2 X 3 Piloto A.F.B 2 X 2 A.E.C Bairro da Paz 2 X 0 São Sebastião Garotões 2 X 1 A.C.A Sport Crystal 2 X 0 Big Bam Santo Antônio 4 X 1 FVS

O evento teve um grande público de todos os bairros de Barcelos, que vieram torcer pelo seu time preferido, o que faz crer que o campeonato de futebol é um entretenimento de grande interesse do povo.

Conforme a secretária Deusa Mota e do dirigente da Liga Esportiva Barcelense, Edinho Silva, a intenção com o campeonato comunitário é valorizar os atletas das comunidades e resgatar o envolvimento da família no esporte. Assim como como o instrumento para integração social e garantia dos direitos comunitários. Neste sentido, a estratégia é utilizada como forma de beneficiar coletivamente as pessoas envolvidas. A realização do evento além da interação social, ajuda também a movimentar a economia local com a venda de comidas e bebidas durante os jogos.

A próxima roda vai ser neste próximo domingo, 18 de julho, na comunidade de Piloto. Estão todos convidados!

