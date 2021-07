5 / 5 ( 3 votos )

Manaus (AM) – Profissionais de Barcelos, estão participando da Capacitação de gestores e técnicos que atuam com o Programa Bolsa Família (PBF) e Cadastro Único, que iniciou hoje, segunda-feira (12, promovida pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas). A atividade acontecerá até a próxima sexta-feira (16) e contempla dez municípios na primeira turma. O evento será realizado na sala Multiuso da Seas, com aulas expositivas, exercícios práticos e dinâmicas.

Na primeira turma, serão capacitados os representantes dos municípios Anori, Barcelos, Caapiranga, Jutaí, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

Do município de Barcelos, estão participando a Assistente Social Luana Costa e o Gestor Municipal do Bolsa Família Diego Braz. A capacitação visa proporcionar conhecimentos aos gestores e técnicos municipais integrantes das secretarias municipais de Assistência Social.

A coordenadora estadual do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, Ana Claudia Soares da Rocha, explica que a ideia é criar um ambiente com troca de experiências entre os participantes, contribuindo para a qualidade dos serviços ofertados aos beneficiários do Bolsa Família.

“Capacitando nossos profissionais, garantimos maior eficiência nos trabalhos e no atendimento aos beneficiários”, disse.

No Amazonas, atualmente um total de 641.431 famílias fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais. Desse total, 408.470 famílias foram contempladas com o pagamento do benefício no mês de julho.