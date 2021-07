Avalie o post

O pagamento da segunda parcela do 13º salário de todas as categorias de servidores (Efetivos e Contratados) da Prefeitura Municipal de Barcelos já está na conta.

Por determinação do Prefeito, a Prefeitura de Barcelos, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, como de costume, CUMPRE O CALENDÁRIO de Pagamento, PAGANDO EM DIA o Décimo terceiro salário.

Este dinheiro foi muito bem-vindo pelos servidores, para a gestão é um motivo de muita satisfação, essa ação só reforça a política de valorização dos servidores e o reconhecimento da gestão pelos bons serviços prestados pelos mesmos.

"A escolha de continuar com o progresso a cada dia que passa, fica claro que foi acertada. O pagamento de 50% do 13 salário é compromisso do Prefeito Edson Mendes desde o primeiro ano de sua gestão. Com equilíbrio financeiro e responsabilidade fiscal os compromissos são honrados. Com esse tipo de ação, a economia da cidade melhora e, trás bons reflexos para o comércio local e para a cidade. Bora para frente! Em breve, outros anúncios do nosso prefeito devem ocorrer. Afinal, teremos a maior arrecadação anual da história de Barcelos. Viva o servidor público!" Disse o Secretário de Finanças, Sérgio Caldas.

E assim Barcelos vive um novo tempo, de respeito ao dinheiro público e principalmente de respeito aos servidores. Uma obrigação sim, que é cumprida todos os anos desde o início da Administração de Edson Mendes!