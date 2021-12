5/5 - (1 vote)

Manaus – O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand inicia nesta quinta-feira (9) a campanha de vacinação antirrábica animal de 2021. A meta é a imunização de 225.335 animais, atingindo 80% da população estimada de cães (161.110) e 100% da população de gatos (64.225).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), cães e gatos devem ser vacinados anualmente para garantir a proteção contra a raiva, que é uma zoonose que pode ser transmitida dos animais para o ser humano.

Como ocorre todos os anos, a estratégia da campanha é a vacinação em domicílio, com equipes de vacinadores realizando visitas de casa em casa para a imunização de cães e gatos, sendo que este ano as ações não ocorrerão de forma simultânea em todas as zonas urbanas de Manaus.

“Na edição da campanha deste ano, as equipes irão atuar primeiramente nos bairros da zona norte, seguindo depois para as zonas leste, sul e finalizando na zona oeste. A atuação por zonas é uma nova estratégia para otimização dos recursos, com concentração das equipes em cada área”, explicou o diretor do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo Rodrigues, reforçando que os vacinadores estarão devidamente uniformizados e identificados como servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

As equipes de vacinadores irão atuar em campo de segunda-feira a sábado, por um período de aproximadamente 40 dias, e serão vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade que apresentem boas condições de saúde.

Além da campanha anual de vacinação, o CCZ oferece a vacina antirrábica para cães e gatos na rotina de serviços durante todo o ano, na sede do próprio CCZ, no bairro Compensa, zona oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e na unidade móvel instalada na Minivila Olímpica, no bairro Coroado, zona leste, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Para mais informações, a Semsa disponibiliza o Disque Saúde (0800 280 8 280) e a população também pode entrar em contato com o CCZ por e-mail.