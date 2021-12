5/5 - (3 votes)

Manaus – A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, na tarde desta terça-feira (7), o resultado final do concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). O conselheiro-presidente Mario de Mello definiu o dia 17 de dezembro para a cerimônia de posse dos 20 novos servidores públicos que restam ser nomeados, de um total de 40 vagas disponibilizadas no certame.

Os resultados podem ser acessados na página do concurso, por meio do endereço eletrônico e na edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial Eletrônico do TCE (DOE), clicando aqui.

“Dever cumprido. Esse é o sentimento que tenho ao conseguir, ainda durante minha gestão, realizar um dos sonhos da Corte de Contas, que era a renovação do nosso quadro de colaboradores. Em questão de meses realizamos o concurso e agora, pouco tempo depois, conseguiremos empossar 100% dos aprovados, o que é motivo de muito orgulho”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

O resultado final do certame é divulgado um dia após a divulgação oficial e definitiva dos resultados das provas discursivas para os cargos de Auditor Técnico de Controle Externo – Auditoria Governamental e Ministério Público de Contas, na tarde de ontem (6), após análises recursais.

Segundo o coordenador da comissão do concurso, conselheiro Érico Desterro, a realização do certame representa a reconstituição do quadro de servidores da Corte de Contas.

“Esse é um momento importante da história do Tribunal. Nossos novos servidores estão, aos poucos, compondo seus cargos e desempenhando as suas funções, recuperando o vácuo que naturalmente acontece nos órgãos públicos com as aposentadorias dos nossos colaboradores. Agora com a divulgação final do concurso, será uma questão de poucos dias para que todos estejam em plena atividade”, destacou o coordenador.

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, para diversos cargos, com vencimentos de R$ 8,3 mil, além de benefícios.

As vagas foram divididas em 18 para o cargo de Auditoria Governamental; duas para o Ministério Público de Contas; cinco para o cargo de Auditoria de Obras Públicas, além de 15 vagas para o cargo de Auditoria de Tecnologia da Informação.