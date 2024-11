A Vila Olímpica de Manaus, administrada pelo Governo do Amazonas, é o local onde as pessoas encontram um espaço propício para o exercício físico. Jacineide Dias, de 63 anos, é comerciante e há mais de 10 anos ela encontrou na caminhada uma maneira de melhorar sua qualidade de vida.

“A Vila Olímpica é um local ideal para a prática de atividades físicas, como caminhadas, oferecendo um ambiente amplo e bem estruturado para que a população busque uma vida mais saudável. Com as instalações e espaços abertos, a Vila é um verdadeiro convite à qualidade de vida e ao bem-estar dos amazonenses”, declara o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Jacineide começou a frequentar a Vila Olímpica de Manaus, há pouco mais de uma década, e decidiu iniciar uma vida mais ativa, pois identificou a necessidade de uma rotina saudável. Ela comenta que antes de tomar esta iniciativa sentia muitos desconfortos, mas hoje em dia com a caminhada sendo imprescindível no seu cotidiano, sente-se melhor.

“Eu não falto um dia, apenas se eu tiver doente ou se chover. Eu tenho percebido, nesses 10 anos que pratico atividades físicas, as melhoras que meu corpo tem tido, como a caminhada melhorou e mudou minha vida. Eu tenho 63 anos com muita disposição. A gente busca aqui saúde e qualidade de vida e é isso que encontramos”, afirma ela.

Caminhar pelo menos 20 minutos por dia é o suficiente para que seu sistema cognitivo trabalhe de forma eficaz e produtiva. Uma única sessão de exercício aeróbico moderadamente intenso como uma caminhada, melhora o controle cognitivo da atenção como um fator que contribui para aumentar a atenção, a memória e o desempenho acadêmico.

Vila Olímpica

As pessoas que tiverem interesse em praticar atividades físicas na Vila Olímpica de Manaus, podem comparecer ao local de segunda a sábado, das 5h às 22h, e domingo das 6h às 19h.

Para realizar caminhada orientada com profissionais, a população pode comparecer à Vila de segunda a sexta, das 7h às 8h, e de segunda a quinta de 17h às 18h. Além das caminhadas, são oferecidas de segunda a sexta, pela manhã, entre 8h e 10h, e pela tarde, das 14h às 15h, atividades como mobilidade e alongamento, pilates, funcionais e exercícios de fortalecimento.

O post ‘Caminhada mudou minha vida’, diz frequentadora da Vila Olímpica apareceu primeiro em Portal Você Online.