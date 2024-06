Imagens de câmeras de segurança vêm à tona revelando o momento exato em que o carro de Djidja foi abandonado em uma movimentada avenida de Manaus, apenas um dia após sua morte.

“Estava com o Bruno”, afirma ao Portal A Crítica o advogado Luke Pacheco, que defende o ex-namorado de Djidja Cardoso, Bruno Roberto da Silva Lima, sobre o carro que foi apreendido na tarde desta terça-feira, na Boulevard Álvaro Maia.

Ainda conforme o advogado, Bruno aparece nas imagens da câmera de vigilância, no dia do enterro e explica que o carro foi deixado ali, por ter ficado no prego.

“Ele estava com o carro e estava indo para o enterro, quando ele ficou no prego e deixou ali. Depois entregou a chave para a advogada (Lidiane) que confirmou a versão para o delegado (Cícero Túlio). Ele não falou sobre isso ante porque não foi perguntado”, finalizou o delegado.

A advogada Lidiane Roque está desde o início da tarde na sede do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), tentando recuperar o veículo de Djidja Cardoso, acompanhada de outra advogada.