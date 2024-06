O barco que transportava funcionários da Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de educação, naufragou na tarde desta segunda-feira (03), próximo a comunidade de “Cartucho”. Aproximadamente 50 ( cinquenta quilômetros de Santa Isabel do Rio Negro).

Segundo informações do Coordenador da Defesa Civil do município Jhon Leno, o barco deixou o município às sete horas da manhã desta segunda-feira e tinha como objetivo Cadastrar as comunidades, mapear os ponto geográfico com prevenção da enchente e já prevenindo a estiagem de 2024, a equipe da Assistência Social estavam indo para fazer o cadastro de cpf , bolsa família entre outros serviços.

“Na embarcação também estavam sendo transportados a merenda escolar que seria entregue nas escolas rurais. Dezessete pessoas estavam na embarcação e todas conseguiram se salvar . “ saímos de Santa Isabel às 7:00 da manhã, com o destino a comunidade do Marfi mas naufragou as 14:45 no porto da comunidade do cartucho, do nada começou a entrar água por traz do barco. No entanto, quando o barco virou o pessoal da ação social estavam nos camarotes de cima, conseguiram sair a tempo porque se tivessem nos camarotes de baixo a tragédia seria maior mas graças a DEUS só teve perda de bens matérias”. Finalizou Jhon Leno.

Fonte: Rio Negro em Foco