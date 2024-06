O Botafogo não deu chances ao Fluminense e venceu o rival por 1 a 0, nesta terça-feira (11), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com uma postura muito agressiva, sobretudo no primeiro tempo, o Alvinegro não deixou o Tricolor respirar. O time de Diniz não soube encaixar seu jogo e se viu envolvido. Junior Santos perdeu inúmeras oportunidades em grande noite de Fábio. No segundo tempo, coube ao zagueiro Bastos marcar o gol da vitória.

Com a vitória, o Botafogo igualou uma marca de 1962, estabelecida pelo time que tinha Garrincha e companhia. Agora, são cinco triunfos seguidos sobre os rivais tricolores, mesmo número do passado. O gol marcado pelo zagueiro Bastos resultou na igualdade da sequência positiva sobre o Tricolor, entre 14/12/1961 e 8/12/1962.

A vitória dá ao Botafogo a liderança do Brasileirão, com 16 pontos. O time, entretanto, pode ser ultrapassado ao decorrer da rodada. Já o Fluminense conta com derrotas de rivais nos demais jogos para evitar a zona de rebaixamento. O time é o 16º colocado, com apenas 6 pontos, um a mais que o Cricíuma, que jogará na quinta-feira (13).

O Botafogo enfrentará o Grêmio no próximo domingo (16), no estádio Kléber Andrade, no Espírito Santo, às 18h30 (horário de Brasília). O mando é da equipe gaúcha, que precisa peregrinar enquanto o seu estádio é reformado em razão da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul. Antes, o Fluminense enfrentará o Atlético-GO, no próximo sábado (15), no Maracanã, às 21h (horário de Brasília). Ambos os jogos são válidos pelo Brasileirão.

O post Botafogo vence Fluminense e dorme na liderança apareceu primeiro em Portal Você Online.