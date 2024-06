Em uma semana turbulenta de perda de patrocinador e a possível saída de Carlos Miguel do time, o Corinthians foi até Goiana encarrar, nesta terça-feira (11), o Atlético Goianiense pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro conseguiu abrir dois gols de diferença com Yuri Alberto, porém, não segurou o resultado e cedeu o empate para o Dragão, em duas falhas da defesa corintiana. Apesar dos rumos da possível saída de Carlos Miguel para o Nottingham Forest, da Inglaterra, o goleiro foi titular e personagem importante na partida. Ele garantia a vitória fora de casa até os minutos finais, quando Hugo errou o domínio, perdeu a bola e cometeu pênalti infantil que Shaylon converteu. Minutos antes, Cacá, que fazia boa partida, já havia marcado contra. Esses dois erros, além da expulsão tola de Gustavo Henrique, que levou dois amarelos ainda no primeiro tempo, ofuscaram a excelente atuação de Yuri Alberto, o autor dos dois gols corintianos, um em cada tempo. As decisões erradas impediram que o Corinthians abrisse distância da zona de rebaixamento. O time tem seis pontos, conquistou apenas uma vitória na competição e até deixou o grupo dos quatro piores, mas momentaneamente. Podem, ao fim da rodada, retornar à zona do descenso, onde está o Atlético, que tem a terceira pior campanha do Brasileirão, com cinco pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo