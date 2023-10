O Botafogo deu mais um passo rumo ao tricampeonato do Brasileirão, neste domingo, 8, ao derrotar o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, em confronto válido pela 26ª rodada. Mesmo atuando como visitante, o Glorioso marcou com Júnior Santos e Tiquinho Soares. Para melhorar a situação da Estrela Solitária, todos seus concorrentes tropeçaram neste fim de semana, aumentando sua vantagem para nove pontos. O segundo colocado Red Bull Bragantino ficou no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Já o Grêmio, na terceira posição, perdeu o clássico para o Internacional, no Beira-Rio. Em seguida, o Palmeiras foi derrotado pelo Santos, na Arena Baruei. Já o Flamengo, atual quinto colocado, só empatou com o Corinthians, na Neo Química Arena. A rodada ainda teve Bahia 4 x 6 Goiás, Vasco 0 x 0 São Paulo, Atlético-MG 1 x 2 Coritiba e Fortaleza 3 x 2 América. A última partida da rodada acontece nesta segunda-feira, 9, entre Cuiabá e Cruzeiro, na Arena Pantanal. Veja a tabela abaixo.