O Santos conseguiu um excelente resultado neste domingo, 8, ao derrotar o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo após ver Zé Rafael marcar e sair atrás do placar como visitante, o Peixe virou com gols de Rincón e Marcos Leonardo. Com a vitória, o Alvinegro praiano, que iniciou o dia na zona de rebaixamento, sobe para a 14ª colocação, com 30 pontos – Vasco, time que abre o Z4, tem 27. Além disso, a equipe da Baixada Santista encerra um tabu de 12 jogos sem ganhar do arquirrival – o último triunfo havia acontecido há quatro anos, em 9 de outubro de 2019. O Verdão, por sua vez, aprofunda a sua crise e fica mais distante do título no Brasileirão. No quarto lugar, os comandos de Abel Ferreira têm 11 pontos a menos em relação ao líder Botafogo.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi bastante animada, com o Palmeiras levando mais perigo. Inspirado, Endrick foi o principal jogador dos mandantes, que não puderam utilizar o Allianz Parque por causa de shows. Com belos arremates de fora da área, a joia parou em João Paulo e no travessão. O Santos, por sua vez, apostou nos contragolpes e criou sua melhor oportunidade a partir dos pés de Marcos Leonardo. Já aos 42 minutos, em cobrança de falta, Gabriel Menino levantou para Zé Rafael, que desviou de cabeça para marcar. O Alviverde, porém, não teve tempo para comemorar. Já nos acréscimos, Rincón aproveitou desvio depois de cobrança de escanteio para deixar tudo igual.

Segundo tempo

No retorno do intervalo, o Santos foi o time com mais presença de ataque. Após boas oportunidades de Morelos e Rincón, o atacante Marcos Leonardo aproveitou um cochilo da defesa do Palmeiras para virar o confronto, já aos 24 minutos. Sem outra alternativa, o Palmeiras foi para o “tudo ou nada” e pressionou o rival. A blitz até surtiu efeito, mas o empate de Flaco López foi invalidado por impedimento. Com a defesa aberta, o Verdão também quase sofreu o terceiro. No fim, a partida terminou com placar favorável aos santistas, que emplacaram a terceira vitória consecutiva no Brasileiro.