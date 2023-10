O governo da Nicarágua, liderado pelo sandinista Daniel Ortega, disse que está “sempre solidário com a causa palestina” e condenou o “agravamento” do conflito israelense-palestino. As declarações foram dadas neste sábado (7).

Em comunicado, o governo nicaraguense disse que, “com toda a responsabilidade e conhecimento de causa, condenamos veementemente o agravamento do terrível conflito israelense-palestino, que gera cada vez mais vítimas e dor entre tantas famílias inocentes, e que agrava a situação já violenta na região e no mundo”.

O ataque contra Israel realizado nas primeiras horas da manhã de sábado pelo grupo Hamas e outras milícias palestinas extremistas deixou mais de 400 mortos em território israelense.

O governo sandinista também declarou na mensagem estar “sempre solidário com a causa palestina, sempre fraterno, sempre próximo”.

O governo nicaraguense fez um apelo “às Nações Unidas, à comunidade internacional, à consciência do mundo, para que se pronunciem e contribuam para deter esse novo massacre de irmãos, que exige respeito e solidariedade de todos nós, a fim de recomeçar os diálogos, as conversas, que são indispensáveis, com base em todos os direitos, para defender a vida de todos”.

O post Nicarágua emite nota e se declara “solidária à causa palestina” apareceu primeiro em Portal Você Online.