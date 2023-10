O Botafogo anunciou a demissão do técnico Bruno Lage na noite desta terça-feira, 3. A decisão foi oficializada em comunicado divulgado nas redes sociais do clube. O empate contra o Goiás, em casa, nesta segunda-feira, 2, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que o Fogão chegasse a cinco partidas sem vitória na competição. Lage também vinha sendo criticado por optar em tirar Tiquinho Soares da equipe titular. A principal torcida organizada do clube chegou a pedir a saída do treinador, um sinal claro que o ambiente estava cada vez mais insustentável para o profissional. Ele é o principal jogador do time, líder do Brasileirão, com 52 pontos. O treinador português deixa o Botafogo com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas em 16 jogos disputados. Além da demissão, a equipe carioca também oficializou Lúcio Flávio como interino e terá o ex-zagueiro Joel Carli como auxiliar técnico contra o Fluminense, no próximo domingo, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Leia abaixo o comunicado do Botafogo sobre a demissão de Bruno Lage:

“O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal. O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do Clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios.