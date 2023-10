O futebol nem sempre é sobre justiça, mas nesta terça-feira (3), na Arena Castelão, ele premiou quem tem mais projeto, mais time e mais preparo para ganhar um título internacional em 2023. O histórico Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda está na final da Copa Sul-Americana e vai tentar um título inédito no próximo dia 28 de outubro, em Punta del Este, no Uruguai.

O Leão venceu o Corinthians por 2 a 0 no jogo de volta das semifinais, com apoio de quase 60 mil torcedores, pressão e gols de Yago Pikachu e Tinga. A diferença entre os times em campo apenas reflete o que são os dois clubes hoje: de um lado, o Fortaleza de Vojvoda se impôs na técnica e na organização, fruto de um trabalho de dois anos e meio. Do outro, o Corinthians que estreou Mano Menezes . Então, no fim, deu a lógica: agora na final, o Fortaleza espera o vencedor de Defensa y Justicia x LDU para buscar a maior conquista de seus 104 anos.

O primeiro clube do Nordeste em uma final de Copa Sul-Americana vai levar uma bolada. Com a vaga na final, o Fortaleza fatura mais US$ 5,35 milhões (R$ 9,6 milhões) e supera os R$ 25 milhões em premiações na competição internacional.

O Fortaleza decide o título da Copa Sul-Americana no próximo dia 28 de outubro, um sábado, em Punta del Este, no Uruguai. O adversário sai da outra semifinal, entre LDU e Defensa y Justicia – os equatorianos venceram a ida por 3 x 0, e o jogo de volta é nesta quarta-feira (4), na Argentina.

Eliminado da Sul-Americana, o Corinthians recebe o Flamengo no próximo sábado (7), às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Já o classificado Fortaleza recebe o América-MG no domingo (8), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. Os dois jogos são válidos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

