Bruno Lage não é mais técnico do Botafogo. A direção do Alvinegro decidiu pelo desligamento do português nesta terça-feira (3), um dia após o empate para o Goiás, no Nilton Santos. Ele já foi comunicado e o clube divulgou nota oficial informando que Lúcio Flávio e Joel Carli assumem o comando técnico da equipe para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo no Maracanã.

A escalação contra o Goiás foi questionada por membros da diretoria e gerou estresse. John Textor, proprietário da SAF do Alvinegro, foi o ponto central pela decisão. O norte-americano não gostou do time que o português colocou em campo na segunda-feira – Tiquinho Soares, artilheiro do clube no ano, foi barrado por opção técnica.

A decisão foi sacramentada durante a tarde desta terça-feira. Os dirigentes ficaram irritados já após a partida contra o Esmeraldino, mas não quiseram tomar nenhuma ação de cabeça quente.

A reação negativa dos jogadores pela saída de Tiquinho Soares do time foi fundamental pela decisão. Grande parte dos atletas não entenderam a decisão do português em barrar o camisa 9.

Bruno Lage deixa o Botafogo com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas em 16 jogos disputados. A multa rescisória do treinador é de pouco mais de R$ 4 milhões.

Nota oficial do Botafogo:

O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal.

O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do Clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios.

Como família, o Botafogo vai buscar no momento soluções dentro de casa. O Clube segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada com o suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados.

Lucio Flavio e Joel Carli (na função de assistente técnico) assumem interinamente o comando do time a partir desta quarta (4) na preparação para a partida de domingo, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

