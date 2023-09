Partes de uma ossada humana foi encontrada, na manhã desta quarta-feira (27), na praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Esta é a terceira ossada humana encontrada em menos de uma semana.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que foi acionado para atender ocorrência de encontro de dois esqueletos humanos na margem direita do rio Negro, próximo à entrada do Furo do Paraculba.

Segundo o órgão, equipe do Pelotão Fluvial se deslocou para o local, onde foi constatado o fato. Em seguida, foi feita a remoção dos restos mortais até a base do Pelotão Fluvial e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado, para remoção e identificação do corpo.

A suspeita é que a ossada possa ser do servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus (Seminf) Lucas Vieira Benfica Alves, que desapareceu no dia 31 de agosto e teve parte de seus ossos encontrados na última sexta-feira (22). A hipótese não foi confirmada até o momento.

Terceira ossada

Na últimas 24 horas, segundo o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foram encontrados ossos humanos no Porto São Raimundo, na zona Oeste de Manaus.