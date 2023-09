A Prefeitura de Manaus oferece 427 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (27), por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho e empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Vagas Novas – 57

5 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica;

Atividades – responsável pelo recebimento, acondicionamento e expedição de peças e acessórios, garantindo a organização e limpeza da área de estoque; alocar as peças que chegam de rotas, transferências e devoluções; separar peças para vendas e transferências conforme controle de separação; realizar rotinas da qualidade através de aplicativo; participar do inventário do estoque, para efeitos de controle e posterior contabilização; executar outras tarefas relacionadas ao cargo, a critério do superior; manter o ambiente de trabalho organizado e limpo de acordo com o Projeto da Qualidade; cumprir os procedimentos de estoque da loja; cumprir com horários e jornadas de trabalho determinados pela loja; manter-se atualizado acerca de catálogos e novos produtos; participar de treinamentos de atualização; substituir o auxiliar de estoque de outras lojas quando solicitado.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (Carteira branca);

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica;

Atividades – responsável pelo recebimento, acondicionamento e expedição de peças e acessórios, garantindo a organização e limpeza da área de estoque; alocar as peças que chegam de rotas, transferências e devoluções; separar peças para vendas e transferências conforme controle de separação; realizar rotinas da qualidade através de aplicativo; participar do inventário do estoque, para efeitos de controle e posterior contabilização; executar outras tarefas relacionadas ao cargo, a critério do superior; manter o ambiente de trabalho organizado e limpo de acordo com o Projeto da Qualidade; cumprir os procedimentos de estoque da loja; cumprir com horários e jornadas de trabalho determinados pela loja; manter-se atualizado acerca de catálogos e novos produtos; participar de treinamentos de atualização; substituir o auxiliar de estoque de outras lojas quando solicitado.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Frutas, Verduras e Legumes

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição das mercadorias; escolher os locais mais adequados para expor os produtos.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição das mercadorias; escolher os locais mais adequados para expor os produtos.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – abater bovinos e aves; controlar a temperatura e velocidade das máquinas; preparar e limpar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos); preparar carnes para comercialização; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Balconista de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; controlar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; oferecer degustação e distribuir amostras; informar sobre as qualidades e vantagens dos produtos; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; abastecer pontos de venda, gôndolas e balcões; atender clientes em lojas e mercados; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador de Estrutura Metálica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas; interpretar desenhos técnicos; fazer soldagem de peças e visitas técnicas.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Montagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na montagem e desmontagem, carregar e descarregar estruturas metálicas e outros materiais de eventos.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Trabalhador Rural

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no KM 30 e BR-174;

Atividades – alimentar e manejar bovinos, bubalinos, eqüinos, asininos e muares, na pecuária de animais de pequeno porte; sob orientação de veterinários e técnicos, cuidar da saúde e auxiliar na reprodução de animais; realizar tratos culturais em forrageiras, pasto e outras plantações para ração animal.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Expedidor de Mercadorias ou Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber pedidos e procurar produtos no estoque; embalar e registrar saída de mercadorias.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Administrador de Empresa

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter informática avançada e disponibilidade para trabalhar com recursos humanos;

Atividades – planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – realizar inspeção de segurança e recomendar medidas de prevenção e controle, apresentação de DDS, relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Desenvolvimento de Software

Escolaridade – ensino técnico completo em informática ou mecatrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar auxiliando no desenvolvimento, construção, implantação e manutenção de sistemas de processamento de dados, gerando logicamente as aplicações informatizadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários para a transformação dos dados de entrada no processo requerido pelo usuário e software utilizado, de maneira eficiente, segura e de acordo com os objetivos estabelecidos.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em nutrição;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CRN Ativo;

Atividades – realizar gestão de equipe e produção de refeições coletivas em alta demanda; desejável ter carro próprio.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter vacinas contra Febre Amarela, Hepatite B, Sarampo, Tétano e Covid-19; apresentar certificado de reservista;

Atividades – varrer, passar pano, lavar pisos e paredes, limpar mesas, coletar e destinar lixo, lavar panelas e utensílios de cozinha.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em controle de estoque de proteínas, enlatados e fardos; ter Informática básica;

Atividades – realizar conferência, organização e controle de estoque de alimentos perecíveis e não perecíveis.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 109

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter habilidade com redes sociais; ter iniciativa e inteligência emocional; ser ágil, organizado e comunicativo.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter iniciativa, inteligência emocional e senso de urgência; ser ágil e organizado.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência na área de vendas de varejo e atacado e com atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Fiscal de Loja, disponibilidade de horário e experiência no comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas. fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – escamar, tirar espinha, escolher, preparar, conservar e vender peixes.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – prestar atendimento ao cliente; realizar, acompanhar e finalizar vendas, como vendas com margem e de serviços financeiros, recebimento de pagamento, demonstração de produtos, entre outros. Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – promover produtos e serviços; organizar a exposição dos produtos nos pontos de venda de acordo com layout estabelecido pela empresa; realizar limpeza e arrumação dos equipamentos (freezers) de comodato da empresa; organizar o ponto de venda, tabela de preços e promotorias diversas.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 105

2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior em contabilidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, União da Vitória ou João Paulo;

Atividades – prestar assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade; digitar com precisão e preparar e manter documentos e registros contábeis; preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Panificação Jr

Escolaridade – ensino técnico em panificação completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar diariamente diversos tipos de massas de panificação para a elaboração de produtos; verificar as condições do produto, a partir de testes e parâmetros de processo, registrando as informações em planilhas; assistir na aplicação de matérias-primas para aprovação de produtos; coletar amostras de farinhas para teste.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-11 e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” atualizados;

Atividades – manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 131

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, instalar e colocar em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar-condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 27/09/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;…

