MANAUS, AM – O presidente Jair Bolsonaro foi convidado para vir a Manaus na próxima sexta-feira (23), para inaugurar a segunda parte da obra do Centro de Convenções Vasco Vasques.

O governador Wilson Lima espera a confirmação do Palácio do Planalto. Se confirmada, será a primeira visita do presidente ao Amazonas este ano.

A ultima passagem do chefe do Poder Executivo por aqui foi há 1 ano e 5 meses, quando veio para a 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM), da Suframa.

A agenda oficial do presidente ainda não marca nenhum compromisso para sexta-feira. Esta semana as atenções se voltarão para o Amazonas por conta da CPI da Covid, que terá Omar Aziz (PSD) como presidente e Eduardo Braga como membro efetivo.