Para a melhoria e a modernização dos serviços prestados à população, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) iniciou, na última semana, a implantação de internet via satélite em 51 Unidades de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs) no interior do Amazonas. Dentro do prazo de 90 dias, a instalação será concluída pela empresa contratada pela agência mediante licitação.

A implantação da internet via satélite iniciou pela Ulsav do Careiro Castanho. Os servidores do escritório local da Adaf acompanharam a equipe da empresa, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ao longo dos próximos dias, Manaquiri, Careiro da Várzea e Autazes (sede e distrito de Novo Céu) também receberão o serviço, de acordo com cronograma de logística.

O diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, destaca que o principal objetivo da instalação da internet é fazer com que o Sistema de Defesa Agropecuária do Amazonas (Sidaam) funcione com eficácia, melhorando a comunicação entre as equipes das unidades da Adaf no interior e da central na capital, além da interlocução com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

“Estaremos mantendo uma comunicação em tempo real, mais ágil. Em caso de notificações de doenças e pragas, por exemplo, essa comunicação vai ser rápida, permitindo que o serviço de defesa agropecuária cumpra o seu papel, com a modernização dos serviços ofertados pela Adaf”, destacou Alexandre.

As demais unidades da Adaf no interior que serão contempladas com o fornecimento de internet via satélite serão as Ulsavs de Nova Olinda do Norte, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Beruri, Codajás, Nhamundá, Parintins, Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará, Urucurituba, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Manaus, Canutama, Caapiranga, Coari, Carauari, Tefé, Lábrea, Humaitá, Apuí, Pauini, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Boca do Acre, Benjamin Constant, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Santa Isabel do Rio Negro.

Outras Ulsavs localizadas em distritos municipais pertencentes à Itacoatiara (Novo Remanso), Manicoré (Santo Antônio do Matupi) e Manacapuru (Caviana) também serão beneficiadas, totalizando o acesso à internet em 51 unidades da agência. Atualmente, a Adaf conta com 62 escritórios.

O gerente de Tecnologia da Informação da Adaf, Carlos Jorge Ribeiro, explica como atualmente a internet funciona no interior. “Hoje a maioria dos pontos de acesso nas unidades da Adaf utiliza o celular como forma de acesso à internet ou às redes locais de operadoras. As operadoras distribuem redes locais, como se fosse a contratação de internet caseira. Depois dessa instalação, as Ulsavs passarão a ter o acesso via satélite”, pontuou.