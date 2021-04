Avalie o post

Os beneficiários do Bolsa Família desde desta quarta-feira já podem consultar o valor que irão receber no auxílio emergencial, em entrevista à TV Globo, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, disse que este grupo de pessoas vai receber o valor que for mais vantajoso, seja do auxílio ou do Bolsa Família. Para verificar a situação, os beneficiários podem acessar o site da Caixa.

O auxílio emergencial 2021 tem o valor médio de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, levando em conta o perfil do beneficiário e da composição da familiar.

As famílias, em geral, recebem R$ 250;

A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375;

Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.

Calendário

Para quem faz parte do Bolsa Família e terá direito ao auxílio emergencial, o calendário de pagamento será o habitual do programa. Que em abril começa no dia 16.

O depósito do benefício será feito de acordo com o dígito final do Número de Identificação (NIS)

