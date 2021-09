5 / 5 ( 1 voto )

O Governo Federal deve começar oficialmente os pagamentos da sexta parcela do Auxílio Emergencial. O primeiro grupo deverá receber o dinheiro já nesta sexta-feira (17). Tratam-se portanto dos usuários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

De acordo com as informações gerais, este vai ser o início dos pagamentos do penúltimo ciclo do benefício. É claro que essas informações podem mudar, mas o que se tem até aqui é que o Auxílio Emergencial só tem mais dois repasses para fazer. O primeiro deles começa nesta sexta-feira (17).

Nesta semana, os usuários do Bolsa Família com NIS terminando em 1 formarão o único grupo a pegar o dinheiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, essas pessoas possuem duas opções. Elas podem, por exemplo, optar por sacar o benefício em uma agência. A quantia estará disponível desde as primeiras horas da manhã.

Outra opção é usar o aplicativo Caixa Tem ou mesmo o sistema Internet Banking. De acordo com as informações oficiais, é possível realizar uma série de procedimentos dessa forma. Dá para fazer pagamentos de boletos, por exemplo. Além disso, compras online e presenciais também são permitidas em determinados estabelecimentos.

Os informais começam a receber o dinheiro da sexta parcela a partir da próxima semana. Pelo menos é isso o que diz o calendário oficial do programa. Os informais que nasceram em janeiro serão os primeiros a receber a quantia. Eles irão pegar o montante de forma digital a partir da próxima terça-feira (21).

Auxílio Emergencial

Depois de um hiato de três meses sem repasses do Auxílio Emergencial, o Governo Federal optou por retomar os pagamentos do programa ainda no último mês de abril. Só que desta vez o projeto está funcionando em uma versão reduzida.

quantidade de usuários, por exemplo, desabou. Em 2020, de acordo com o Ministério da Cidadania, o dinheiro chegou a casa de quase 70 milhões de brasileiros. Hoje, ainda segundo a pasta, apenas 35 milhões seguem recebendo a quantia do programa.

Outra queda importante foi no valor do benefício. Hoje, o Ministério da Cidadania aponta que o Auxílio Emergencial está pagando patamares que variam entre R$ 150 e R$ 375. No ano passado, alguns usuários chegaram a receber R$ 1200 por mês.

Bolsa Família

Vale lembrar que o Governo Federal está seguindo normalmente com os pagamentos do Bolsa Família. Algo em torno de 4 milhões de pessoas não migraram de programa e continuaram no projeto original.

Nada mudou para estas pessoas. Quem tem o NIS terminando em 1 também vai receber o dinheiro do programa nesta sexta-feira. A diferença é que a quantia em questão não será o do Auxílio Emergencial e sim o do Bolsa Família.

Vale lembrar que esses dois programas estão próximos do fim. De acordo com o Palácio do Planalto, o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família devem chegar ao fim ao mesmo tempo no final do próximo mês de outubro. Pelo menos esse é o plano do poder executivo até aqui.