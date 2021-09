5 / 5 ( 3 votos )

Uma aeronave modelo CESSNA 210 caiu na tarde desta quinta feira (16), por volta das 14 horas, na região de Santa Isabel do Rio Negro.

Foi informado que esta aeronave fazia transporte de cargas e funcionários SESAI yanomami para aldeia Missão

O piloto Felipe Adolira que pilotava a aeronave, caiu no Rio Jutai na região dos índios yanomamis, sobreviveu após o acidamente. De acordo com as informações repassadas, ele conseguiu fazer um pouso forçado no rio após o motor da aeronave parar de funcionar. Ele já foi resgatado recebeu os primeiros cuidados médicos e passa bem, está no município de Santa Isabel do Rio Negro para avaliações médicas.

Com informações de Régis Góes.