Com um ambiente de integração às novas tecnologias e diversas atrações do mundo Gamer* e Geek**, a 5ª edição do Games Ram Geek acontece nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, no centro de convenções Studio 5, localizado na Av. Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial I. O evento é uma iniciativa da Rede Amazônica e contará com o patrocínio da empresa varejista Bemol e Xbox, além do apoio de outros parceiros como Dazz, TCL e Infinix.

O Games Ram Geek 2023 terá a maior estrutura do Norte, proporcionando uma melhor experiência para os participantes e competidores que terão programação variada com espaço gamer, campeonato de e-sports (LOL, CS:GO, Free Fire e Valorant) com premiação e brindes, Board Game, desfile e competição de Cosplay, exposições, competição de KDT (k-cover dance) e espaço voltado para a robótica.

A convenção gamer conta com de uma das principais apresentadoras de eventos de cultura geek do Brasil, Pérola Luizi, assim como diversas performances e participações nacionais de música e do entretenimento geek: Ricardo Cruz (cantor e compositor, desde 2005 é o único membro brasileiro do supergrupo japonês JAM Project), Charles Emmanuel (Ator, dublador, youtuber e streamer), Grupo Eve (Grupo com inspiração na cultura k-pop), Bruna Higs (Cantora e professora de canto, foi bicampeã no Animekê Show), Banda Kyuubi (A banda é referência em anime songs na região norte).

Para engrandecer o evento, as marcas patrocinadoras e parceiras, estarão presentes com stands realizando ações de entretenimento para o público.

A Bemol, para melhor atender os clientes e a comunidade gamer, reforça o compromisso de confiança entre a empresa e a sociedade, ao trazer uma experiência única e inovadora com o seu stand na convenção gamer, oferecendo experiências para o público em geral de forma gratuita, como: Wifi-grátis, Palco Just Dance, Lounge Infinix com celulares disponíveis para Free Fire e totens de carregamento de celular, além do Photobooth que proporciona experiência de captação de vídeos em 360º.

Além de showroom com ofertas exclusivas e o Octagame, espaço reservado para combate em jogos eletrônicos da Xbox e também jogos de computador, o espaço conta ainda com um stand da Conta Bemol, local reservado para esclarecer dúvidas e realizar abertura de novas contas na primeira fintech amazonense.

Em edições anteriores, foram reunidos 600 competidores nas modalidades de games. Para 2023, alguns jogos eletrônicos como: Counter-Strike - Global Offensive, FreeFire, League of Legends e Valorant, já foram confirmados com o intuito de reunir cada vez mais competidores. A expectativa para esse ano, é reunir um público de cerca de 20 mil pessoas nos três dias de evento.

Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos pelo site: https://www.ingresse.com/gamesram

Sobre o Games Ram Geek

Após dois anos sem o evento, o Games Ram retorna com diversas novidades para os participantes. Na primeira edição eram ofertados jogos no PS3 e PS4, no ano seguinte, foi incluído jogos do Xbox e seis categorias de concurso de cosplay. Na edição de 2018, as novidades foram os jogos gratuitos, como fliperamas e stands abertos para o público. E em 2019, a quarta edição foi a última antes da pandemia de Covid-19.

Sobre a Bemol

A Bemol atribui seu crescimento ao longo de seus 80 anos como empresa ao seu mais importante patrimônio: o relacionamento que mantém com seus clientes, fornecedores e colaboradores desde a sua fundação. Nascida em Manaus e presente nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, a Bemol possui atualmente 38 lojas, 42 Farmácias, quatro Mercados Bemol e stands no interior, que atendem mais de 60 cidades na região Norte.