A embarcação saiu do município de Tabatinga, na fronteira com o Peru e a Colombia, e foi interceptada próximo a Coari

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em operação na Base Fluvial Arpão 1, aprendeu, na manhã desta sexta-feira (13), 37 kg de cocaína em formato de limões. O entorpecente estava na embarcação abordada próximo a Coari (363 km de Manaus), escondido em três sacos de fibra. O suspeito responsável pelo transporte da droga não foi identificado.

A apreensão foi registrada por volta das 6h30, logo após os policiais, coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), terem iniciado a abordagem à embarcação de transporte de passageiros e cargas Diamante. A balsa (ferry boat) havia saído de Tabatinga e tinha como destino Manaus.

Durante o procedimento, a cão policial Havana, da Companhia Independente com Cães (CipCāes), farejou as drogas dentro de sacos. No momento da checagem, as equipes localizaram dentro de três sacos com limões, 331 esferas em formato da fruta.

Após o trabalho realizado pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi constatado se tratar de cocaína, que totalizaram 37 kg do entorpecente, avaliados em R$ 2.775.000.

Os policiais chegaram a fazer buscas na embarcação e checagem das câmeras de vigilância para tentar localizar o responsável pela droga, mas o suspeito não foi localizado.

Toda a droga apreendida foi entregue à Polícia Civil (PC-AM), que dará seguimento às investigações.

