O Dia D contra a dengue será realizado neste sábado (14), com ações de conscientização em todo o Brasil. O objetivo é alertar a população sobre os riscos da doença e orientar sobre medidas preventivas contra o mosquito Aedes aegypti. Em 2024, o Brasil registrou mais de 6,7 milhões de casos e 5.950 mortes por dengue até agora. Para enfrentar esse cenário, o governo federal lançou uma série de mobilizações em parceria com estados e municípios.

Prevenção é essencial neste momento

O momento é crucial para prevenir novos focos do mosquito transmissor. Segundo o secretário adjunto de Vigilância em Saúde, Rivaldo Cunha, as chuvas estão prestes a voltar com intensidade, criando condições ideais para o aumento da proliferação do Aedes aegypti. A campanha deste Dia D destaca ações simples, como a remoção de objetos que acumulem água, ambiente ideal para o desenvolvimento do mosquito. A intenção é prevenir uma possível epidemia, que pode se agravar nos próximos meses.

Mudanças climáticas agravam o problema

Além das chuvas, as mudanças climáticas também contribuem para o aumento do número de casos de dengue. Cunha ressaltou que o aumento das temperaturas e a variação no regime de chuvas afetam diretamente a biologia do mosquito, tornando o combate mais difícil. A coleta irregular de resíduos sólidos e o armazenamento improvisado de água também são fatores que tornam o Brasil mais vulnerável à doença. Cada recipiente que acumula água pode se transformar em um foco de proliferação do mosquito.

Regiões mais afetadas pela dengue

Em 2024, os estados do Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná registraram as maiores incidências da doença. O aumento de casos nas regiões Sudeste e Sul é um motivo de preocupação para os especialistas. No entanto, os dados ainda não indicam uma epidemia iminente. De fevereiro a maio, o país registrou picos mensais de mais de um milhão de casos. O maior número de diagnósticos ocorreu entre os jovens, com destaque para a faixa etária de 20 a 29 anos.

Ação cidadã é fundamental

Para evitar uma nova epidemia de dengue, o combate deve ser contínuo e realizado por toda a população. O Dia D é uma oportunidade para reforçar o compromisso com a prevenção. A participação cidadã é a chave para combater a proliferação do mosquito e evitar a doença. O governo federal e as autoridades locais continuam promovendo essa conscientização, já que, com a colaboração de todos, é possível controlar a doença e proteger vidas.

