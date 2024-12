O Estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília, está na disputa para ser o palco da final da Copa Libertadores da América em 2025. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) formalizou a candidatura junto à Conmebol, com a decisão marcada para o dia 29 de novembro. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é um dos apoiadores dessa iniciativa.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ressaltou que Brasília apresenta características que a tornam uma escolha viável para a final, como segurança, infraestrutura hoteleira e conectividade aérea. O Mané Garrincha já foi sede de eventos de grande porte, incluindo a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014, e atualmente tem capacidade para receber até 72.788 espectadores.

A Conmebol deve divulgar a cidade escolhida para a final no início do próximo ano, o que gera expectativa entre os torcedores e autoridades locais. Recentemente, a final da Libertadores de 2024 ocorreu no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, onde o Botafogo conquistou o título. A possibilidade de Brasília receber a final de 2025 representa uma chance de reafirmar a importância do futebol na capital do país e atrair um grande público para a celebração do esporte.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos