A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando a campanha de vacinação antirrábica que iniciou no dia 20 de abril na área rural, com a UBS fluvial, levando todos os atendimentos às comunidades.

A equipe começou pela Comunidade do Cajú, seguido de todas as comunidades do Rio Unini, baixo Rio Negro e Alto Rio Negro , Rio Padauri, Rio Aracá, Rio Demeni, Rio Quiuinin, Rio Jurubaxi, e áreas indígenas, como aldeia Xihopi e Ajuricaba. As demais aldeias foram em parcerias com o DSEI Yanomami.

Além das vacinações realizadas em todas as comunidades ribeirinhas, foram feitos atendimentos clínico veterinário aos animais que estavam precisando e também a educação e saúde com as crianças e adolescentes, rodas de conversas sanando todas as dúvidas dos moradores.

De acordo com a Secretária Patrícia Leite, a campanha está na fase final, fazendo a vacinação em toda a área urbana de Barcelos. A equipe vai de casa em casa. Esse ano o índice de recusa para a vacina antirrábica foi quase zero.

Concluindo o ano de 2021 com ótimos resultados em Barcelos:

Total de gatos vacinados: 1.611

Total de cães vacinados: 4.272

Total geral de cães e gatos: 5.883.

Se você ainda não vacinou o seu melhor amigo, procure o setor de zoonoses na SEMSA, que a equipe terá todo o prazer de lhe atender.

"Agradecimentos a Deus por seu maravilhoso cuidado, agradecemos ao nosso Prefeito Edson Mendes, por todo apoio em nossas ações, agradecemos a Dra Jayse, nossa veterinária que não mede esforços para fazer um ótimo trabalho, juntamente com sua equipe, agradecemos aos ACS pelo apoio nas ações". Finaliza a Secretária de Saúde.